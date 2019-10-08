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При ДТП в Самарской области погиб судья городского суда Лениногорска

16:10, 08.10.2019
При ДТП в Самарской области погиб судья городского суда Лениногорска
Фото: leninogorsky.tat.sudrf.ru

Скончался судья Лениногорского городского суда Татарстана Владимир Иваничев. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Причина смерти не уточняется, однако, по данным «Татар-информа», Иваничев погиб в ДТП в Самарской области.

Иваничев был федеральным судьей Лениногорского городского суда с декабря 1986 года. В 2015 году он ушел в почетную отставку, но в 2019 году был привлечен к исполнению обязанностей судьи. Был поощрен благодарственными письмами Управления Судебного департамента в РТ и Госсовета РТ.

Происшествия Татарстан
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