При ДТП в Самарской области погиб судья городского суда Лениногорска

Скончался судья Лениногорского городского суда Татарстана Владимир Иваничев. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Причина смерти не уточняется, однако, по данным «Татар-информа», Иваничев погиб в ДТП в Самарской области.

Иваничев был федеральным судьей Лениногорского городского суда с декабря 1986 года. В 2015 году он ушел в почетную отставку, но в 2019 году был привлечен к исполнению обязанностей судьи. Был поощрен благодарственными письмами Управления Судебного департамента в РТ и Госсовета РТ.