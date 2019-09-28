«Ростелеком» предложил финалистам конкурса «Цифровой прорыв» разработать проекты для умных городов
27 сентября начался финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов представил командам специальное задание от компании — проработать новый цифровой сервис для умных городов.
«Ростелеком» является одним из лидеров во внедрении умных цифровых решений для городского хозяйства в стране, которые повышают эффективность управления и качество жизни. Различные проекты умных городов компания реализует в более чем 50 субъектах РФ. Поэтому оператор предложил участникам «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора — задачи, актуальность которой только возрастает. Представители «Ростелекома» помогут организовать эффективную работу участников в рамках выполнения заданий.
«В «Ростелекоме» огромное количество талантов, которые занимаются продвинутыми высокотехнологичными сервисами. Некоторыми из них вы уже активно пользуетесь — например, цифровыми госуслугами или биометрией. Другими обязательно будете пользоваться в будущем. Каждый из вас имеет шанс попасть в нашу компанию и делать полезные цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. Например, делать города умными, удобными и эффективными. Хочу обратить особое внимание, что для победы мало хорошей идеи — важно создать команду, которая в совокупности будет больше и мощнее, чем сумма индивидуальностей», — обратился к участникам финала старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
Финал конкурса проходит в Казани по 29 сентября в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.
«Ростелеком» организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании накануне смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований. Наблюдать за ходом хакатона в режиме онлайн могут члены жюри, эксперты и другие участники.
Справка
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Услугами компании пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов страны.
К тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников, из них 19 203 человека подтвердили свои компетенции. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия прошли в 40 городах России в формате хакатонов, где за 36 часов специалистам в сфере информационных технологий, дизайнерам и управленцам в командах необходимо было создать прототипы цифровых продуктов.
По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» входят представители таких крупных компаний как «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», Mail.ru Group, «МегаФон», «МТС» и др.
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада кружкового движения НТИ. Junior».
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