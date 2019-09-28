В Южной Корее загорелся грузовой корабль — по данным СМИ, на борту могли быть россияне
Сегодня в порту города Ульсан в Южной Корее загорелось грузовое судно, перевозившее нефтепродукты.
По сообщению агентства Yonhap, на борту судна в числе прочих могут находиться граждане России. Сейчас эту информацию проверяет консульство России в Южной Корее.
Всего на борту находились 25 членов экипажа, всех их удалось спасти от огня. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее судно, с которого также спасли 21 человека, передает ТАСС.
Напомним, этим летом в России в порту Махачкалы произошел взрыв на танкере.Происшествия
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