Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья в Казани в сентябре

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани в сентябре составила 17,8 тыс. рублей в месяц. Это на 4% больше, чем в августе (17,1 тыс. рублей).

Двухкомнатную квартиру в сентябре можно снять в среднем за 24,3 тыс. рублей, что на 2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (23,8 тыс. рублей), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

В целом в 15 городах-миллионниках аренда однокомнатных квартир подорожала на 5,2% относительно августа, а двухкомнатных — на 4%.

Ранее Казань вошла в тройку самых дорогих городов-миллионников по аренде жилья для студентов.