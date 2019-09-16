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Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья в Казани в сентябре

08:15, 16.09.2019
Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья в Казани в сентябре
Фото: realnoevremya.ru

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани в сентябре составила 17,8 тыс. рублей в месяц. Это на 4% больше, чем в августе (17,1 тыс. рублей).

Двухкомнатную квартиру в сентябре можно снять в среднем за 24,3 тыс. рублей, что на 2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (23,8 тыс. рублей), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

В целом в 15 городах-миллионниках аренда однокомнатных квартир подорожала на 5,2% относительно августа, а двухкомнатных — на 4%.

Ранее Казань вошла в тройку самых дорогих городов-миллионников по аренде жилья для студентов.

Недвижимость Татарстан
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