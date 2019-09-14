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Происшествия

Из бывшего замка Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

17:11, 14.09.2019
Из бывшего замка Уинстона Черчилля украли золотой унитаз
Фото: Cecil Beaton / wikipedia.org

Из дворца Бленхей, в котором родился британский премьер Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз под названием «Америка», сделанный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланой.

Как сообщает Sky News, речь идет не о рядовом предмете сантехники, а о предмете искусства.

По подозрению в краже был арестован 66-летний мужчина. Его мотивы неизвестны.

Унитаз стоимостью в 1 млн фунтов выполнен из 18-каратного золота. Он был установлен в замке в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана. Предмет искусства может быть использован по прямому назначению. Его даже предлагали президенту США Дональду Трампу.

Происшествия
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