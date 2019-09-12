По поводу массового отравления шаурмой в Уфе завели уголовное дело

Как установили следователи, 11 сентября 2019 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том, что в инфекционную больницу города Уфы обратилось 15 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет, с признаками пищевого отравления.

Выяснилось, что 11 сентября 2019 года пострадавшие приобрели шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово» Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

На место реализации пищевой продукции незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время деятельность киоска приостановлена.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), передает пресс-служба башкирского Следкома. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что пятеро пострадавших в результате отравления находятся в тяжелом состоянии.