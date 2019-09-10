СКР: татарстанский пристав требовал с казанской компании 120 тысяч рублей за разблокирование счетов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летней сотрудницы УФССП по РТ Кристины Кочневой и 26-летнего Дениса Быкиева. Они подозреваются в требовании 120 тысяч за частичное снятие ареста со счетов казанской компании.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По предварительной версии, Кочнева узнала, что ее коллега работает над исполнительным производством по одной из казанских компаний. В рамках дела были арестованы имущество и счета компании.

Тогда пристав через бывшего коллегу (Быкиева) обратилась к руководству компании. Она пообещала добиться отмены ареста за 120 тысяч рублей.

В результате, 29 августа 2019 года директор фирмы передал Быкиеву деньги. Подозреваемых задержали при передаче денег дальше — от Быкиева Кочневой.

По данным СКР, Кочневой уже предъявлено обвинение, она признала вину частично. Быкиев вину признал полностью.