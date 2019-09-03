МЧС Татарстана рассказало о том, как после теракта в Беслане республика посылала туда гуманитарную помощь

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

МЧС Татарстана опубликовало очерк о том, как 15 лет назад после теракта в Беслане республика отправляла в пострадавший регион гуманитарную помощь. Колонна с гуманитарным грузом из Татарстана прибыла в Северную Осетию 20 сентября.

Татарстан передал Северной Осетии в частности три пожарных автомашины КАМАЗ, два автобуса НЕФАЗ на 57 мест (один из них был приобретен на средства сотрудников завода КАМАЗ). В салоны машин были загружены швейные изделия от ОАО «ПП Швейник», медикаменты от ОАО «Татхимфармпрепараты», более 600 меховых изделий от ОАО «Мелита», кондитерские изделия от ОАО «Объединенная хлебная компания». Более сотни детских качелей прислали осужденные одной из казанских колоний УИН МЮ РФ по РТ.

Кроме того, на деньги сотрудников казанских заводов КОМЗ и «Элекон» были закуплены и отправлены три автомобиля скорой медицинской помощи на базе «Газель» с медикаментами на сумму 1,25 млн рублей. Сотрудники МЧС Татарстана передали в помощь пострадавшим однодневный заработок — тогда это составило 150 тысяч рублей.

Напомним, террористы захватили школу в Беслане 1 сентября 2004 года. 3 сентября в школе произошел взрыв и стрельба. В результате трагедии котором погибли 334 человек, из которых 186 — дети.

Накануне журналист Юрий Дудь выпустил трехчасовой документальный фильм о Беслане.