Фанат ЦСКА отсудил у Mash 80 тысяч рублей из-за поста о задержании

Савеловский райсуд Москвы частично удовлетворил иск фаната ЦСКА Ильи Златогорова к проекту Mash. Он получит от телеграм-канала около 80 тысяч вместо 1 млн рублей.

Суд обязал проект опровергнуть опубликованные в 2018 году сообщения и выплатить фанату 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальные деньги — это оплата нотариальных и прочих расходов Златогорова, передает RNS.

В прошлом году Mash сообщил о задержании Златогорова и подозрениях в его причастности к драке с фанатами итальянской «Ромы». Фанат подал в суд, утверждая, что из-за этой публикации он лишился должности оператора на телеканале «Звезда» и не смог устроиться на НТВ.