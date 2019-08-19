«ВКонтакте» впервые с 2017 года назначила нового операционного директора
Директор по технологиям компании «ВКонтакте» Сергей Кубасов стал новым операционным директором.
В новой должности он будет заниматься информационной безопасностью, финансовым планированием и развитием финансовых технологий, инфраструктуры компании и дата-центров, пишет RNS.
Должность операционного директора «ВКонтакте» была свободна с 2017 года. До этого периода ее занимал Андрей Рогозов, нынешний генеральный директор компании.Технологии
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