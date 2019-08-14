Появилось видео похищения уфимца за «хищение» денег с банковской карты

Пресс-служба МВД по Башкирии опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено избиение и похищение уфимца. К настоящему времени подозреваемые в похищении задержаны, похищенный человек освобожден.

Напомним, по версии правоохранительных органов, подозреваемые похитили 30-летнего уфимца, потому что решили, что его младший брат, с которым они выпивали накануне, похитил у одного из них деньги с банковской карты. Злоумышленники избили его прямо во дворе, затолкали сначала в салон авто, а затем в багажник и возили его по городу.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что к пропаже денег причастна жена 34-летнего подозреваемого. По предварительным данным, она была обижена на супруга и перевела все деньги на другой счет, ему об этом не сообщив.