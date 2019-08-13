Создатель программы разоблачения админов в Telegram: «Доступ только для силовиков и властей»

Доступ к возможностям программы Insider Telegram, деанонимизирующей пользователей мессенджера Telegram, открыт только для представителей власти и силовых структур. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель разработавшего программу АНО «Центр исследований легитимности и политического протеста» Евгений Венедиктов.

— Доступ только для силовиков и властей. Извините, — коротко ответил нам глава центра, специалисты которого разрабатывали Insider Telegram.

Вместе с тем журналистам издания «Медуза» несколько дней назад удалось деанонимизировать при помощи Insider Telegram автора телеграм-канала «Товарищ майор». Этот канал опубликовал персональные данные трех тысяч человек, которые участвовали в недавних акциях протеста в Москве. Автором канала издание назвало SMM-специалиста из Москвы.

