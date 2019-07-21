В ДНР сообщили о срыве перемирия со стороны украинских силовиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали введенное с полуночи 21 июля перемирие в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили стрелковое оружие» — приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее стало известно, что участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, начиная с 21 июля.

