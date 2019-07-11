В Чебоксарах мужчину, задушившего и закопавшего жену из-за денег, осудили на 15 лет

Сегодня Верховный суд Чувашии приговорил Алексея Ануфриева к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Он обвинялся в убийстве, краже, мошенничестве и хищении паспорта. Суд оправдал Ануфриева по статьям «Мошенничество» и «Угроза убийством».

По данным следствия, 6 августа прошлого года Ануфриев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить свою супругу. Она восприняла угрозы реально, учитывая агрессивное поведение мужа и зная, что ранее он уже совершил убийство двух человек. На следующий день женщина обратилась с заявлением в полицию, был вынесен отказ в возбуждении дела. Вечером 8 сентября пьяный Ануфриев, по версии следствия, накинул веревку супруге на шею и повалил ее на пол. Позже он закопал тело жены в вырытой яме. Вернувшись домой, мужчина похитил украшения и мобильный телефон на общую суму в 297 тысяч рублей, а также ее паспорт. Об этом сообщает представитель отца погибшей, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».