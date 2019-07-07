РЖД направит на дивиденды за 2018 год более 70% прибыли

Правительство решило направить на выплату дивидендов компании «Российские железные дороги» (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ. Это составляет более 13 млрд рублей.

При этом не уточняется, чем именно будут выплачены дивиденды — деньгами или имуществом, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил резко против предложения ОАО «РЖД» выплатить дивиденды имуществом. Предполагалось, что компания передаст в бюджет имущество на 20 млрд рублей.



Всего по итогам 2018 года российские публичные компании выплатят дивиденды в объеме 3,13 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырастет в 1,5 раза.