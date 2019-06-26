Замначальника отдела ДПС ГИБДД по Чувашии заподозрили в превышении полномочий

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по республике. Он подозревается в превышении полномочий.

По версии следствия, подозреваемый в феврале 2019 года дал указание своим подчиненным не направлять в суд административный материал в отношении своего знакомого по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

На данный момент сотрудник ГИБДД задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечении.