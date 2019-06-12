Huawei уже выпустила 1 млн смартфонов на собственной ОС

Компания Huawei уже выпустила первую партию смартфонов на собственной операционной системе. Она насчитывает 1 млн гаджетов.

Пока речь идет о тестовых образцах, на которых будет «обкатываться» работа нового программного обеспечения, сообщает Chinadaily.

Ранее сообщалось, что Huawei зарегистрировала торговые марки Hongmeng OS и ARK OS. Согласно источнику, новая ОС будет полностью совместима со всеми приложениями, выходившими на Android.

Напомним, что «Ростелеком» заявил о готовности предоставить Huawei российскую ОС «Аврора» (Sailfish).