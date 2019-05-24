Суд заочно приговорил бывшего юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлева.

Суд признал Ивлева виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов. Согласно решению суда, юристу также запрещается работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет, передает ТАСС.



По версии следствия, Ивлев в 2001—2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», являвшихся «дочками» ЮКОСа, на сумму 1,067 трлн рублей. Часть денег была легализована.



В прошлом году Ивлев подтвердил, что ему выдвинуто обвинение в хищении нефти на 1,067 трлн рублей. При этом он считает выдвинутые против себя обвинения абсурдными.

