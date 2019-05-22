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В России за подделку автодеталей, труб и кабелей собираются ввести миллионные штрафы

19:49, 22.05.2019
В России за подделку автодеталей, труб и кабелей собираются ввести миллионные штрафы
Фото: pixabay.com

За изготовление и продажу фальсифицированной промышленной продукции в России собираются ввести штрафы с оборота, которые могут достигать нескольких миллионов рублей, сообщает «Российская газета».

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Меры против контрафакта на рынке автокомпонентов планируется рассмотреть в lll квартале в рамках профильной межведомственной рабочей группы в Росстандарте.

ПромышленностьЭкономикаОбществоВласть
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