В России за подделку автодеталей, труб и кабелей собираются ввести миллионные штрафы

За изготовление и продажу фальсифицированной промышленной продукции в России собираются ввести штрафы с оборота, которые могут достигать нескольких миллионов рублей, сообщает «Российская газета».

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Меры против контрафакта на рынке автокомпонентов планируется рассмотреть в lll квартале в рамках профильной межведомственной рабочей группы в Росстандарте.