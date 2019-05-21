«Дыра» в капитале уфимского «Роскомснаббанка» выросла до 18,7 млрд рублей

Превышение обязательств над активами («дыра») уфимского «Роскомснаббанка» выросло до 18,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, активы кредитной организации составляют 4,4 млрд, обязательства — 23,1 млрд рублей.

Отмечается, что временная администрация «Роскомснаббанка» выявила признаки вывода активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Информацию об этом отправили в правоохранительные органы.

Напомним, Банк России отозвал лицензию «Роскомснаббанка» в марте. Причиной стал ряд нарушений, в том числе действия, которые регулятор счел похожими на создание «финансовой пирамиды».

10 апреля стало известно, что дыра в капитале уфимского «Роскомснаббанка» превысила 7 млрд рублей.