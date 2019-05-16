В Казани задержан беглый подозреваемый в убийстве владельца ломбарда

Фото: скриншот видео

Накануне вечером в ЖК «Салават купере» Казани задержали

Рината Раимджанова, подозреваемого в громком убийстве. Он находился в розыске с 25 декабря прошлого года, после расстрела двух мужчин у ломбарда на пересечении улиц Островского и Университетской.



В спецоперации по задержанию Раимджанова участвовали сотрудники ФСБ и нескольких подразделений МВД Татарстана — угрозыск, отдел по борьбе с групповой преступностью.

«Во время обыска по месту жительства у него были обнаружены пистолет и наркотические средства, которые изъяты и направлены для проведения экспертизы в ЭКЦ МВД по Республике Татарстан», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экспертам предстоит установить, имеет ли найденное оружие отношение к убийству или иным преступлениям.

Напомним, нападение на двух человек у ломбарда в центре Казани попало на видео. Немолодой мужчина из боевого пистолета расстрелял двух человек. Ранение в голову получил директор и совладелец сети ломбардов «Гарант» — Ришат Садыков, его спутник Сергей Мазанов был ранен в живот. Оба были доставлены в больницу, где Садыков позже скончался.

Детали задержания — в материале «Реального времени».