В Белоруссии предъявили обвинение бывшему замглавы Совбеза Втюрину

Задержанному сегодня бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину уже предъявлено обвинение. Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере $150 тысяч.

«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу», — сообщает пресс-служба КГБ.

Представители спецслужбы подчеркнули, что Втюрин был задержан с поличным "при получении $148 600 от представителя российской коммерческой структуры. И чиновник и представитель компании, предлагавший ему взятку, отправлены под арест.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 апреля своим указом освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина за "совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

Втюрин родился в Пензе в 1971 году, окончил Саратовское высшее военное училище МВД РФ. С 1995 года Втюрин поступил в Службу безопасности президента Белоруссии, которую возглавлял в 2007-2014 годах. После этого указом президента страны он был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии.