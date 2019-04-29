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Происшествия

Суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к 2,5 года колонии

12:36, 29.04.2019
Суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к 2,5 года колонии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста организации «Новое величие» Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.

При этом прокурор просила приговорить мужчину к четырем годам колонии общего режима, передает «РИА Новости».

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Ребровский полностью признал вину, заключил досудебное соглашение. В связи с этим он был отпущен под подписку о невыезде, а его дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, что 6 марта Сергиево-Посадский суд Подмосковья приговорил фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова к 1,5 года лишения свободы. 11 марта Мосгорсуд продлил арест до 13 июня еще четырем фигурантам дела.

Происшествия
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