Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стоимость строительства атомной электростанции в стране. По его словам, проект обойдется в $7 млрд.

«Я вот Владимиру Владимировичу: «Ты смотри, вот реальная цена… будет-то меньше, наверное, 7 миллиардов». Он: «Вот ты подарок мне преподнес. Только никому не говори об этом — мы же контракты заключаем с другими странами», — цитирует белорусского лидера RNS.

Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.

Напомним, что во время послания парламенту Белоруссии Лукашенко также заявил о твердой позиции по суверенитету страны, а также высказался о сохранении двух государственных языков: русского и белорусского.