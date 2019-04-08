На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар
В Самарской области на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.
Площадь пожара уточняется. Причина пожара на данный момент неизвестна, пишет «РИА Новости».
По предварительным данным, горит насосная установка нефтяного завода.
На месте работают сотрудники МЧС.
Добавим, Новокуйбышевский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1951 году. Сейчас предприятие перешло на выпуск неэтилированного бензина.
Напомним, ранее в Самарской области ликвидировали пожар на НПЗ «Роснефти».Происшествия
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