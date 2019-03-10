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В Самарской области ликвидировали пожар на НПЗ «Роснефти»

18:59, 10.03.2019
В Самарской области ликвидировали пожар на НПЗ «Роснефти»
Фото: realnoevremya.ru

На территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, который входит в ПАО «НК «Роснефть»», произошел пожар. В результате пострадал один работник НПЗ.

Возгорание произошло на площади 10 кв. м на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов. На данный момент пожар ликвидирован, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что выпуск продукции на заводе не прекращен. Угрозы другим производственным объектам, а также экологии нет.

Ранее в Самаре произошел пожар в ресторане Paffos Light.

Происшествия
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