На территории Казанского Богородицкого мужского монастыря горело нерабочее здание

На территории Казанского Богородицкого мужского монастыря на улице Большой Красной произошел пожар в нерабочем здании.

Сообщение о горении объекта поступило в 15.45. Установлено, что произошло возгорание в бытовом помещении на площади 3 кв. м. Здание находится на реконструкции.

Открытое горение ликвидировано в 16.03. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.