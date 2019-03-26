ФСО один из похитителей кабеля спецсвязи пытался бежать, прыгнув в Москва-реку
В Москве злоумышленники пытались похитить кабель правительственной спецсвязи при ремонтных работах на Большом Москворецком мосту. При задержании один из подозреваемых пытался бежать, прыгнув в Москва-реку.
«Один из злоумышленников был задержан на месте, второй — предпринял попытку сбежать, прыгнув в Москва-реку. Его спасли», — цитирует ТАСС сообщение Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.
В ФСО отметили, что попытка кражи кабеля произошла во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту.
«На бесперебойной работе специальной связи происшествие никак не сказалось», — подчеркнули в спецслужбе.Происшествия
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