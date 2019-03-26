ФСО один из похитителей кабеля спецсвязи пытался бежать, прыгнув в Москва-реку

В Москве злоумышленники пытались похитить кабель правительственной спецсвязи при ремонтных работах на Большом Москворецком мосту. При задержании один из подозреваемых пытался бежать, прыгнув в Москва-реку.

«Один из злоумышленников был задержан на месте, второй — предпринял попытку сбежать, прыгнув в Москва-реку. Его спасли», — цитирует ТАСС сообщение Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ФСО отметили, что попытка кражи кабеля произошла во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту.

«На бесперебойной работе специальной связи происшествие никак не сказалось», — подчеркнули в спецслужбе.