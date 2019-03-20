Компания, строящая завод на Байкале, не отказалась от планов открыть его в конце года

Компания ООО «АкваСиб», которая строит завод по производству питьевой воды на Байкале, не отказалась от планов открыть его в конце года, несмотря на приостановку строительства.



В компании надеются, что суд признает законными все документы, касающихся строительства завода в Култуке, в том числе положительного заключения государственной экологической экспертизы, пишет «Интерфакс».

По словам представителя «АкваСиб», у компании есть разрешение на пользование Байкалом, выданное в августе 2017 года. В рамках него предприятие имеет право на укладку глубоководного водовода на глубине от 20 до 430 метров по уровню воды.

Напомним, суд с 15 марта и до устранения нарушений приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала.

В ходе проверки территории строящегося завода были найдены следы нефтепродуктов и навалы отходов производства.