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Компания, строящая завод на Байкале, не отказалась от планов открыть его в конце года

10:38, 20.03.2019
Компания, строящая завод на Байкале, не отказалась от планов открыть его в конце года
Фото: pixabay.com

Компания ООО «АкваСиб», которая строит завод по производству питьевой воды на Байкале, не отказалась от планов открыть его в конце года, несмотря на приостановку строительства.

В компании надеются, что суд признает законными все документы, касающихся строительства завода в Култуке, в том числе положительного заключения государственной экологической экспертизы, пишет «Интерфакс».

По словам представителя «АкваСиб», у компании есть разрешение на пользование Байкалом, выданное в августе 2017 года. В рамках него предприятие имеет право на укладку глубоководного водовода на глубине от 20 до 430 метров по уровню воды.

Напомним, суд с 15 марта и до устранения нарушений приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала.

В ходе проверки территории строящегося завода были найдены следы нефтепродуктов и навалы отходов производства.

ОбществоИнфраструктура
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