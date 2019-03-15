Суд приостановил строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала

Суд с 15 марта и до устранения нарушений приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала.

В ходе проверки территории строящегося завода были найдены следы нефтепродуктов и навалы отходов производства, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Также выяснилось, что инвестор завода ООО «АкваСиб» не имел разрешения на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы. Также были нарушения на этапе общественных слушаний и в ходе проведения государственной экологической экспертизы.

В среду Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых-лимнологов сообщил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал заняться проверкой предприятия, которое должно заняться розливом воды из озера Байкал.