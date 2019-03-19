Российские предпенсионеры смогут претендовать на алименты

Фото: Роман Хасаев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Речь о поправках в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин, достигших 60 лет.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в правительстве заявила, что стоимость одного курса программы переобучения людей предпенсионного возраста составит 53 тыс. рублей. Как отмечает РБК, это на 20 тыс. рублей больше, чем ранее указывал Минтруд (33 тыс. рублей). Длительность программы составит три месяца. За это время безработные предпенсионеры будут получать стипендию в размере минимальной зарплаты с учетом районных коэффициентов.



