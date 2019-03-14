«ЮВТ Аэро» отложила запуск рейса из Перми в Ереван до июня

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» не будет осуществлять перелеты по маршруту Пермь — Ереван до 15 июня 2019 года.

Причина отмены запуска весенних рейсов не уточняется. В настоящее время в авиакомпании идет работа над составлением дальнейшего расписания, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что полеты по данному направлению могут начаться в апреле. Росавиация выдала разрешение маршрут еще в декабре прошлого года.

Напомним, осенью 2018 года «ЮВТ Аэро» запустила прямые авиарейсы из Перми в Калининград.