МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане, сильном ветре и метели 12 марта

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 11 марта до 18 часов 12 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, на территории региона ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Местами прогнозируется сильный ветер до 15 м/с, на западе РТ днем возможна метель, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами до сильного. Температура воздуха составит от 0°С до +5°С.