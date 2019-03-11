Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +5

В понедельник, 11 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В отдельных районах утром туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами до сильного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от 0°С до +5°С. В Казани днем ожидается от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +2°С.