Минобороны РФ опровергло информацию о нанесении авиаударов по боевикам в Идлибе

Министерство обороны России опровергло информацию СМИ, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет «Интерфакс».

О том, что российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе, сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, удары были нанесены 9 марта. Поводом для ударов стало «нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб».

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право помочь сирийским властям в ликвидации террористов в Идлибе, если нападения радикальных элементов из этой зоны продолжатся.