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На предприятии «Кастамону» в Елабуге задавило контролера

11:45, 04.03.2019
На предприятии «Кастамону» в Елабуге задавило контролера
Фото: kastamonu.ru

Уголовное дело по факту смерти на производстве возбуждено в Елабуге. По версии Следкома, 2 марта в результате нарушений требований охраны труда неустановленными сотрудниками «Кастамону Интергрейтед Вуд Индастри» погиб 37-летний контролер качества продукции и технологического процесса.

По предварительным данным, трагедия произошла в 21 час 14 минут на линии прессования, где контролера придавило автоматизированным манипулятором. От множественных травм он скончался в реанимации Елабужской райбольницы.

В Следкоме обещают дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

ПроисшествияБизнесПромышленность Татарстан
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