На предприятии «Кастамону» в Елабуге задавило контролера

Уголовное дело по факту смерти на производстве возбуждено в Елабуге. По версии Следкома, 2 марта в результате нарушений требований охраны труда неустановленными сотрудниками «Кастамону Интергрейтед Вуд Индастри» погиб 37-летний контролер качества продукции и технологического процесса.

По предварительным данным, трагедия произошла в 21 час 14 минут на линии прессования, где контролера придавило автоматизированным манипулятором. От множественных травм он скончался в реанимации Елабужской райбольницы.

В Следкоме обещают дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.