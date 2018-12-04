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Прокуратура вынесла представление из-за Цеповяза

13:37, 04.12.2018
Прокуратура вынесла представление из-за Цеповяза
Фото: скриншот видео youtube.com

Прокуратура внесла представление начальнику управления ФСИН по Амурской области после информации о привилегированных условиях содержания в колонии члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

«Начальнику УФСИН по Амурской области внесено представление об устранении нарушений законов», — цитирует «РИА Новости» официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Также «принесен протест на постановление начальника ИК-3 о поощрении осужденного Цеповяза в виде досрочного снятия взыскания».

Напомним, история с «особыми» условиями содержания Цеповяяза в колонии появилась после публикации в интернете фотографий с осужденным, поедающим крабов и шашлыки в колонии. Сам Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он ест крабов и шашлыки, являются подделкой.

После в интернете появилось видео vip-камеры Цеповяза, где стоит большой белый диван и кресло, на одной из стен висит телевизор, в углу — вентилятор. Сам Цеповяз стоит с мобильным телефоном в руке, которым в колониях строгого режима пользоваться запрещено.

Происшествия
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