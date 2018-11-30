Задержанных у Крыма украинских моряков перевели в СИЗО Москвы

В СИЗО Москвы перевели всех 24 моряков Военно-морских сил Украины, задержанных около Крымского полуострова.



Создана большая группа из московских и крымских следователей, которые будут вести их дела, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилу Лубину.

По словам омбудсмена, в текущем статусе моряки могут быть переведены только в следственный изолятор — «пока они арестованы, они в СИЗО».

Напомним, 24 гражданина арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», которая предполагает до шести лет лишения свободы.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.