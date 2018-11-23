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На водохранилище в Башкирии под лед провалился автомобиль

11:04, 23.11.2018
На водохранилище в Башкирии под лед провалился автомобиль
Фото: скриншот - youtube.com

На водохранилище Аксарово в Башкирии под лед провалился легковой автомобиль Lifan Solano.

Инцидент случился днем в четверг, 22 ноября. По словам рыбаков, ставших очевидцами события, машина некоторое время «личахила» у берега, после чего водитель направился к середине водоема. Через некоторое время иномарка начала проваливаться под лед, пишет RIA56.

Впоследствии выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Госномера автомобиля принадлежали Оренбургской области. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС и полиция.

Напомним, ранее в Башкирии автомобиль упал с моста. В результате аварии скончались водитель и 34-летний пассажир.

Происшествия Башкортостан
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