На водохранилище в Башкирии под лед провалился автомобиль

На водохранилище Аксарово в Башкирии под лед провалился легковой автомобиль Lifan Solano.

Инцидент случился днем в четверг, 22 ноября. По словам рыбаков, ставших очевидцами события, машина некоторое время «личахила» у берега, после чего водитель направился к середине водоема. Через некоторое время иномарка начала проваливаться под лед, пишет RIA56.

Впоследствии выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Госномера автомобиля принадлежали Оренбургской области. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС и полиция.

Напомним, ранее в Башкирии автомобиль упал с моста. В результате аварии скончались водитель и 34-летний пассажир.