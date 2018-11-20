Эксперты назвали возможную причину гибели подлодки San Juan

Эксперты, входящие в состав комиссии, заявили, что подводная лодка ВМС Аргентины San Juan погрузилась на глубину, значительно превышающую ту, на которую рассчитаны ее технические характеристики.

В ближайшее время комиссия окончательно завершит работу над докладом и представит его министру обороны Аргентины Оскару Агуаду, пишет ТАСС со ссылкой на доклад.

Согласно докладу, 14 ноября прошлого года командир корабля принял решение всплыть после того, как в аккумуляторном блоке, расположенном в носовой части, произошел пожар. Он возник после того, как туда проникла вода через шнорхель — устройство для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов воздуха высокого давления и вентиляции отсеков.



Напомним, на прошлой неделе ВМС Аргентины объявили об обнаружении на дне Атлантического океана подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что подлодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва. Экипаж подводной лодки погиб мгновенно. На ее борту находились 44 человека.