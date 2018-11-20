Эксперты воссоздали предполагаемый сценарий гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Гибель аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» могла занять несколько часов.

В черновике доклада экспертов комиссии при минобороны Аргентины сказано, что первый пожар мог возникнуть на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины. Взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции.



По этой версии подлодка всплыла на поверхность, экипаж произвел ремонт и она снова опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата.



Предполагается, что после этого на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, который привел к потере управления подлодкой и она стала уходить на дно, пишет "РИА Новости".



Достигнув критической глубины субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что, по словам экспертов, является причиной деформации ее корпуса.



Ранее сообщалось, что подлодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва. Экипаж погиб мгновенно.



Накануне Военно-морские силы Аргентины опубликовали затонувшей подводной лодки. На них видна разрушенная часть корпуса и ее движущий винт.