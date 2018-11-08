При стрельбе в баре в Калифорнии погибли 13 человек

Жертвами стрельбы в баре города Таузанд-Окс (штат Калифорния) стали 13 человек, в том числе офицер полиции и сам стрелок. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальное заявление властей.

Ранее стало известно, что получили ранения по меньшей мере 11 человек.

Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение и произвел около 30 выстрелов. В баре находилось несколько сотен человек, там проходила вечеринка для студентов.