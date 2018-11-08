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В результате стрельбы в баре Калифорнии пострадали более 10 человек, стрелок скончался

13:29, 08.11.2018
В результате стрельбы в баре Калифорнии пострадали более 10 человек, стрелок скончался
Фото: pixabay.com

В результате стрельбы в баре города Таузанд-Окс (штат Калифорния) получили ранения по меньшей мере 11 человек. Стрелок, по данным AFP, мертв.

Как сообщает NBC News со ссылкой на представителя местной полиции, среди пострадавших есть и заместитель шерифа.

В баре находилось несколько сотен человек, там проходила вечеринка для студентов. Очевидица рассказала, что она была в баре, когда услышала «много выстрелов».

Происшествия
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