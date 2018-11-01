Суд заочно арестовал экс-главу компании-собственника «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово заочно арестовал бывшего генерального директора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня». Его обвиняют в даче взятки.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — передает ТАСС со ссылкой на приемную судьи, вынесшей решение.

Отмечается, что в настоящее время Вишневский находится за пределами России. По данным СК, он проживает в Испании. Ранее СК заявил о намерении объявить Вишневского в международный розыск.

Ранее сообщалось, что по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово задержаны три новых фигуранта. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».