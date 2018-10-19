Мосгорсуд отказался освободить Мамаева из-под стражи

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и побоях.

Адвокат футболиста Игорь Бушманов просил избрать Мамаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий и разрешить тренироваться вместе с одноклубниками из «Краснодара». Он также заявил, что арест негативно сказывается на работе Мамаева и жизни членов его семьи.

Тем не менее судья отклонила апелляционную жалобу, передает «РИА Новости».

Напомним, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а также на водителя журналистки Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца. После этого задержали еще двоих участников драк — младшего брата Кокорина Кирилла и футболиста любительской лиги Подмосковья Александра Протасовицкого.



Кокориных и Мамаева обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев, им грозит до 7 лет лишения свободы.

