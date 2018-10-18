Суд отказался признать недействительными сделки «Спурта» на почти 33 млн рублей

Суды признали законными сделки «Спурта» на почти 33 млн рублей с юридическими и физическими лицами.

Так, Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительным договор уступки права требования АО «Белебеевский завод «Автонормаль» в размере 25,2 млн рублей.

Также Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Агентства по страхованию вкладов на решения предыдущих инстанций. В очередной раз законным признали перевод физлица на свой счет в другом банке 7,7 млн рублей.

А Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение о признании действительными уступки требований. Сумма сделки не указывается. Данные опубликовало АСВ.

Ранее агентство не смогло добиться признания недействительности сделок «Спурта» на почти 8 млн рублей.