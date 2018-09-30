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Происшествия

СМИ опубликовали видео издевательств в омской колонии

22:47, 30.09.2018

В сети появился фрагмент видеозаписи, на которой сняты издевательства над заключенными в исправительной колонии №7 в Омске.

Видео сделано в декабре 2015 года, пишет опубликовавший запись «Дождь». При этом канал не сообщает, как получил видео.

На видео раздетые догола заключенные сидят на корточках головами к стене, затем танцуют в парах. В другом кадре видно, как они — уже в одежде — приседают с грузом на плечах.

По информации издания, на видео снят инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который в начале сентября был осужден на 2 года колонии по обвинению в превышении полномочий.

Напомним, после распространения видео с пытками в ярославской ИК-1 история получила широкий общественный резонанс. В результате 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны.

Происшествия
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