В Микронезии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на воду

Пассажирский самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии.



По информации Pacific Daily News, самолет направлялся на острова Трук. Он упал при приземлении в воду недалеко от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа.

Представитель аэропорта сообщил, что их сейчас осматривают медики, однако о серьезных травмах сообщений не поступало.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в США два пилота погибли при посадке реактивного самолета. Супружеская пара, находившаяся на борту, была доставлена в больницу в критическом состоянии.