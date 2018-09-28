В Микронезии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на воду
Пассажирский самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии.
По информации Pacific Daily News, самолет направлялся на острова Трук. Он упал при приземлении в воду недалеко от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа.
Представитель аэропорта сообщил, что их сейчас осматривают медики, однако о серьезных травмах сообщений не поступало.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в США два пилота погибли при посадке реактивного самолета. Супружеская пара, находившаяся на борту, была доставлена в больницу в критическом состоянии.Происшествия
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