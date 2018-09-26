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Происшествия

В Новосибирске возбудили дело против пассажира, угрожавшего взорвать самолет

09:17, 26.09.2018
В Новосибирске возбудили дело против пассажира, угрожавшего взорвать самолет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Новосибирске возбудили дело против пассажира рейса Новосибирск — Баку, который угрожал взорвать самолет, после того как его отказались пересадить в бизнес-класс.

Инцидент произошел накауне в новосибирском аэропорту «Толмачево».

«Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет», — сообщает управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Пассажиров сразу эвакуировали, а самолет, пассажиров и их багаж обследовали, однако взрывчатых веществ обнаружено не было.

В настоящее время в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Антальизадержали гражданина Сирии, угрожавшего взорвать бомбу.

Происшествия
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