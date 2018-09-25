Кинчев: «Мне Путин надоел, но пусть примет венчание на царствование, чтобы все успокоились»

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Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Я не люблю «Единую Россию». Да мне и Путин надоел, честно говоря. Другое дело, мне понятно, что без него начнется «дербан» страны, поэтому пусть сидит», — пояснил Кинчев.

Он также добавил, что Путин должен занимать пост «сколько хочет».

«Сколько хочет, пусть столько и сидит, как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял венчание на царствование и успокоились все», — рассказал музыкант.



Ранее сообщалось, что Кинчева перевели из реанимации в палату кардиологического отделения.